Amasya'da ilkokul öğrencileri Atatürk'ü, "Sonsuza kadar" video klibiyle andı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılı dolayısıyla ilkokul öğrencilerince video klip hazırlandı.

Şehit Polis Muzaffer Öztaş İlkokulu 4/C sınıfı öğretmeni Cem Meşe öncülüğünde öğrencilerin, Atatürk hakkındaki düşüncelerini dile getirmesi amacıyla "Sonsuza kadar" video klip çalışması gerçekleştirildi.

Klipte öğrenciler Atatürk'ü, "Kuşatacak belki yokluğun, ağlatacak belki sensizlik, hatırlatacak her şey seni, atacak her yürek adınla, anlatacak seni evlatların, vatan ilelebet payidar kalacak." ifadeleriyle anlattı.