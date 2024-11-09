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        Amasya'da ilkokul öğrencileri Atatürk'ü, "Sonsuza kadar" video klibiyle andı

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılı dolayısıyla ilkokul öğrencilerince video klip hazırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 14:07 Güncelleme: 09.11.2024 - 14:07
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        Amasya'da ilkokul öğrencileri Atatürk'ü, "Sonsuza kadar" video klibiyle andı
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        Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılı dolayısıyla ilkokul öğrencilerince video klip hazırlandı.

        Şehit Polis Muzaffer Öztaş İlkokulu 4/C sınıfı öğretmeni Cem Meşe öncülüğünde öğrencilerin, Atatürk hakkındaki düşüncelerini dile getirmesi amacıyla "Sonsuza kadar" video klip çalışması gerçekleştirildi.

        Klipte öğrenciler Atatürk'ü, "Kuşatacak belki yokluğun, ağlatacak belki sensizlik, hatırlatacak her şey seni, atacak her yürek adınla, anlatacak seni evlatların, vatan ilelebet payidar kalacak." ifadeleriyle anlattı.

        Klibin sonunda ise öğrencilerin saygı duruşunda bulunması ve "Saygı ve özlemle anıyoruz" sözleri yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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