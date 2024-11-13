Hamamözü Kaymakamı Erdoğan, köy ziyaretlerine devam ediyor
Hamamözü Kaymakamı Büşra Erdoğan, köy ziyaretleri gerçekleştiriyor.
Hamamözü Kaymakamı Büşra Erdoğan, köy ziyaretleri gerçekleştiriyor.
Erdoğan, beraberindekilerle Dede köyünü ziyaret etti.
Erdoğan, ziyaretler sırasında vatandaşlarla sohbet ederek talep ve isteklerini dinleme fırsatı bulduklarını belirtti.
Vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini anlatan Erdoğan, köylerin sorunlarını yerinde tespit edip, çözüm üretmeye devam ettiklerini sözlerine ekledi.
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