Amasya'da safran hasadı yapıldı

Amasya'nın Göynücek ilçesinde safran hasadı gerçekleştirildi.

Ayvalıpınar köyünde Ramazan Boğa'ya ait safran tarlasında düzenlenen etkinlikte, katılımcılar tarlayı gezerek safran hasat etti.

Amasya Valisi Önder Bakan, yapılan üretimle Amasya'nın tarımsal çeşitliliğinin artacağını belirterek, safran gibi ekonomik değeri yüksek ürünlerin yerel kalkınma için önemli fırsat sunduğunu söyledi.

Amasya'nın safran üretimindeki önemine dikkati çeken Bakan, "Ülkemizdeki safran üretiminin yaklaşık altıda birinin Amasya ilimizde yapılması, tarım sektörümüz açısından son derece önemli bir başarıdır. Safran, sadece bir baharat değil, aynı zamanda sağlık açısından da büyük değere sahip bir ürün. Bu mucizevi bitkinin üretiminin yaygınlaşması köylülerimize ek gelir sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda Amasya'nın tarım sektöründe daha da güçlenmesine katkı sunacaktır. Bu alandaki üretimin artırılması için devletin tüm olanaklarıyla üreticilere destek vereceğinden şüpheniz olmasın. Ayrıca safran üretiminin sürdürülebilir şekilde artırılması ve Amasya'nın bu alandaki öncülüğünün pekiştirilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Safran üreticisi Ramazan Boğa ise safran ürününün kıymetinin artık çiftçiler tarafından bilinmeye başlandığını vurgulayarak, "Ülkemizde safran üretimiyle ilgili çok büyük bir açık var, yeterli üretim olmadığı için dışarıdan geliyor. Ülkemizin toprakları verimli olduğu için burada üretilen safran, dışarıdan gelen safrandan çok daha kaliteli." dedi.