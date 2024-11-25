Amasya'da kadına yönelik şiddete karşı "mor mendil ve ayakkabılı" protesto yapıldı

Amasya'da kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak için, "mor mendil ve ayakkabılı" protesto düzenlendi.

İl Kadın Platformu tarafından, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, "Kadına yönelik şiddete sıfır tolerans" sloganıyla protesto düzenlendi.

Amasya Yavuz Selim Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar, Hükümet Köprüsü korkuluklarına mor mendil bağlayıp, hayatını kaybeden kadın ve çocukların ismini okuyup ayakkabı bıraktı.

İl Kadın Platformu adına açıklama yapan Gülgile Özkan, kadınlara yönelik şiddetle mücadelenin önemini vurgulamak ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla böyle bir protesto düzenlediklerini söyledi.

Şiddetle mücadelenin sadece bireysel bir olgu değil, toplumsal bir sorumluluk olduğunu ifade eden Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadın cinayetlerine, istismara, eşitsizliğe, ayrımcılığa, yoksulluğa ve güvencesizliğe son verilmesini istiyoruz. Günümüzde şiddet fiziksel, cinsel, psikolojik, siber, ısrarlı takip ve ekonomik olmak üzere çeşitli türleriyle karşımıza çıkmaktadır. Yapılan araştırmalar, şiddete en fazla maalesef ki kadınların maruz kaldığını ortaya koymaktadır. Biz bu duruma bir son verilmesini istiyoruz."