Amasya'da kar nedeniyle 93 köy yolu ulaşıma kapandı
Amasya'da kar yağışı nedeniyle 93 köy yolu ulaşıma kapandı.
Amasya'da kar yağışı nedeniyle 93 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kentte hava sıcaklığının düşmesinin ardından Amasya'da düşük rakımlı yerlerde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağdı.
Yüksek kesimlerde dün sabah saatlerinde başlayan kar, kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü, etkili olan yağış nedeniyle il genelinde 93 köy yolu ulaşıma kapandı.
Bölgede kar yağışı devam ederken, İl Özel İdaresi ekipleri, 14 greyder, 8 kepçe, 1 kar makinesi, 5 bıçaklı kamyon, 4 yükleyici kepçe ve servis araçlarıyla yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
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