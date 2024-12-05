Amasya'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü,1 kişi yaralandı
Amasya'nın Taşova ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Amasya'nın Taşova ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Orkun Torun idaresindeki 06 CPZ 511 plakalı otomobil, Yolaçan mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Torun ile otomobilde bulunan Gencay Gümüş, ambulanslarla Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü Torun, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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