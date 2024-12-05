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        Amasya'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü,1 kişi yaralandı

        Amasya'nın Taşova ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 10:50 Güncelleme: 05.12.2024 - 10:50
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        Amasya'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü,1 kişi yaralandı
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        Amasya'nın Taşova ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Orkun Torun idaresindeki 06 CPZ 511 plakalı otomobil, Yolaçan mevkisinde devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü Torun ile otomobilde bulunan Gencay Gümüş, ambulanslarla Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Sürücü Torun, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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