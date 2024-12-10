Merzifon'da üniversite öğrencileri jandarma ekiplerince bilgilendirildi

Jandarma ekiplerinin ilçede huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, öğrencilerin suçtan uzak tutulması, eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamda sürdürmeye yönelik çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

Jandarma ekiplerince, fakültenin konferans salonunda öğrencilere KADES uygulaması, dolandırıcılık, güvenli internet kullanımı ve uyuşturucu kullanımının zararları gibi konularda bilgilendirme yapıldı.

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