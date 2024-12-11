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        Taşova Kaymakamı Kartal, köy ziyaretlerine devam ediyor

        Taşova Kaymakamı Salih Kartal, Mülkbükü, Gemibükü ve Dereköy köylerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 15:48 Güncelleme: 11.12.2024 - 15:48
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        Taşova Kaymakamı Kartal, köy ziyaretlerine devam ediyor
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        Taşova Kaymakamı Salih Kartal, Mülkbükü, Gemibükü ve Dereköy köylerini ziyaret etti.

        Köy muhtarları ve vatandaşlar tarafından karşılanan Kartal, muhtarlardan çalışmaları hakkında bilgi aldı. Vatandaşlarla sohbet eden Kartal, talep ve önerileri dinledi.

        Vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile hareket ettikleri dile getiren Kartal, "Köy gezilerimizi sürdürerek, bütün köylerimizin sorunlarını yerinde tespit edip çözüm üretmeye devam edeceğiz. Ziyaret ettiğimiz köylerde sıcak ve samimi tavırlar sergileyerek bizleri karşılayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Köylerimizin ihtiyaçlarını imkanlarımız ölçüsünde en kısa sürede tamamlamaya çalışacağız." dedi.

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