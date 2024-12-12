Amasya'da bıçakla bir kişiyi öldüren, bir kişiyi de yaralayan zanlı tutuklandı

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından yaralılar, Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi ve Amasya Sabuncuoğlu Şerafettin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Hocasüleyman Mahallesi'nde Gözde K. ve Volkan Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.