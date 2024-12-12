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        Amasya'da bıçakla bir kişiyi öldüren, bir kişiyi de yaralayan zanlı tutuklandı

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldüren, 1 kişiyi de yaralayan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 18:20 Güncelleme: 12.12.2024 - 18:20
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        Amasya'da bıçakla bir kişiyi öldüren, bir kişiyi de yaralayan zanlı tutuklandı
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        Amasya'nın Merzifon ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldüren, 1 kişiyi de yaralayan zanlı tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, Hocasüleyman Mahallesi'nde Gözde K. ve Volkan Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Gözde K, Volkan Y. ve kavgayı ayırmaya çalışan Harun Ş'yi çeşitli yerlerinden bıçakladı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından yaralılar, Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi ve Amasya Sabuncuoğlu Şerafettin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan Volkan Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekiplerince gözaltına alınan Gözde K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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