Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Adreste yapılan aramada, 214 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram eroin, 5 gram kokain, 360 gram esrar ile 4 uyuşturucu hap ele geçirildi.

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