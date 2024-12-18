Hamamözü Kaymakamı Erdoğan'dan kadın kooperatifine ziyaret
Hamamözü Kaymakamı Büşra Erdoğan, kurulma aşamasında olan ve çalışmaları devam eden Kadınözü Girişimci Kadınlar Kooperatifi'ni ziyaret etti.
Hamamözü Kaymakamı Büşra Erdoğan, kurulma aşamasında olan ve çalışmaları devam eden Kadınözü Girişimci Kadınlar Kooperatifi'ni ziyaret etti.
Kadın girişimcilerle bir araya gelen Erdoğan, onlarla bir süre sohbet etti.
Erdoğan, kadın kooperatiflerinin yerel kalkınmaya sağladığı katkılara vurgu yaparak, bu tür iş birliklerinin güçlendirilmesinin önemine dikkati çekti.
Kooperatif üyelerinin yerel kalkınmadaki katkılarının büyük olduğunu anlatan Erdoğan, "Kadınlarımızın ekonomideki rolünü artırmak için elimizden gelen desteği vereceğiz. Sizlerin girişimleri, sadece kendi ailenizi değil, toplumumuzu da olumlu yönde etkileyecek." dedi.
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