Hamamözü Kaymakamı Erdoğan'dan kadın kooperatifine ziyaret

Hamamözü Kaymakamı Büşra Erdoğan, kurulma aşamasında olan ve çalışmaları devam eden Kadınözü Girişimci Kadınlar Kooperatifi'ni ziyaret etti.

Kadın girişimcilerle bir araya gelen Erdoğan, onlarla bir süre sohbet etti.

Erdoğan, kadın kooperatiflerinin yerel kalkınmaya sağladığı katkılara vurgu yaparak, bu tür iş birliklerinin güçlendirilmesinin önemine dikkati çekti.