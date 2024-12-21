Suluova'da "Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma İl Yarışması" düzenlendi

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, imam hatip okulları arası "Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma İl Yarışması" düzenlendi.

Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışmaya, Amasya merkez ve ilçelerinden 8 imam hatip ortaokulu ve 4 imam hatip lisesinden 12 öğrenci katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, yarışmaya katılan okul ve öğrencilere teşekkür ederek, "Bu kardeşlerimiz, Kur'an'ın okunması, okutulması ve anlaşılmasına katkı sağlayacak. Neslimize ve milletimize Kur'an'ın daha iyi anlatılması adına imam hatip okullarımız önem arz ediyor. İmam hatip liselerinde ve imam hatip ortaokullarında geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımıza yaşayacakları çağın bilgisini vermek ve becerilerini kazandırmak hedeflemektedir." dedi.