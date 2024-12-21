Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Suluova'da "Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma İl Yarışması" düzenlendi

        Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, imam hatip okulları arası "Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma İl Yarışması" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 13:31 Güncelleme: 21.12.2024 - 14:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Suluova'da "Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma İl Yarışması" düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, imam hatip okulları arası "Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma İl Yarışması" düzenlendi.

        Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışmaya, Amasya merkez ve ilçelerinden 8 imam hatip ortaokulu ve 4 imam hatip lisesinden 12 öğrenci katıldı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, yarışmaya katılan okul ve öğrencilere teşekkür ederek, "Bu kardeşlerimiz, Kur'an'ın okunması, okutulması ve anlaşılmasına katkı sağlayacak. Neslimize ve milletimize Kur'an'ın daha iyi anlatılması adına imam hatip okullarımız önem arz ediyor. İmam hatip liselerinde ve imam hatip ortaokullarında geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımıza yaşayacakları çağın bilgisini vermek ve becerilerini kazandırmak hedeflemektedir." dedi.

        Yarışmada dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi.

        ​​​​​​​

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Palandöken'de çığ düştü! 5 sporcu yaralı
        Palandöken'de çığ düştü! 5 sporcu yaralı
        Beşiktaş'ta yaşandı! İETT şoförü otobüsü terk edip gitti
        Beşiktaş'ta yaşandı! İETT şoförü otobüsü terk edip gitti
        "Dybala son maçına çıkıyor"
        "Dybala son maçına çıkıyor"
        Tayvan parlamentosu savaş alanına döndü
        Tayvan parlamentosu savaş alanına döndü
        "3 kırmızı, 2 penaltıyı atladı"
        "3 kırmızı, 2 penaltıyı atladı"
        Almanya'da otomobil kalabalığın içine daldı! Şüpheli yakalandı
        Almanya'da otomobil kalabalığın içine daldı! Şüpheli yakalandı
        "Kendime bayağı yükseldim"
        "Kendime bayağı yükseldim"
        Dedesinin 40 yıl önce kullandığı Anadol'u satın aldı
        Dedesinin 40 yıl önce kullandığı Anadol'u satın aldı
        Nejat İşler'in zor anları
        Nejat İşler'in zor anları
        Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i
        Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i
        Mustafa Keser'den kötü haber
        Mustafa Keser'den kötü haber
        "Special One'dan özel ikram!"
        "Special One'dan özel ikram!"
        Esma Esad Londra'ya nasıl kaçacak?
        Esma Esad Londra'ya nasıl kaçacak?
        The Matrix hakkında 10 bilinmeyen gerçek!
        The Matrix hakkında 10 bilinmeyen gerçek!
        Cep telefonu ve taşıt satışlarında taksit süreleri değişti
        Cep telefonu ve taşıt satışlarında taksit süreleri değişti
        Yorgun mermi 7 yaşındaki Nisa'yı öldürmüştü! O zanlı tutuklandı
        Yorgun mermi 7 yaşındaki Nisa'yı öldürmüştü! O zanlı tutuklandı
        "Şöhreti hazmedemedi"
        "Şöhreti hazmedemedi"
        Ayrılık sorusuna sert cevap
        Ayrılık sorusuna sert cevap
        Gençleri tehdit eden o madde Türkiye’ye de girecek mi?
        Gençleri tehdit eden o madde Türkiye’ye de girecek mi?
        Volkswagen ile işçi sendikaları anlaştı
        Volkswagen ile işçi sendikaları anlaştı

        Benzer Haberler

        Babasının önerisiyle 9 yaşında başladığı hokeyde milli takım aday kampına ç...
        Babasının önerisiyle 9 yaşında başladığı hokeyde milli takım aday kampına ç...
        Amasya'da "Deprem Saha Tatbikatı" yapıldı
        Amasya'da "Deprem Saha Tatbikatı" yapıldı
        Gümüşhacıköy Kaymakamı Güneş, trafik denetimine katıldı
        Gümüşhacıköy Kaymakamı Güneş, trafik denetimine katıldı
        Minibüsünde 20 kaçak göçmen yakalanan sürücüsü ve yanındaki kişi tutuklandı
        Minibüsünde 20 kaçak göçmen yakalanan sürücüsü ve yanındaki kişi tutuklandı
        Amasya merkezli dolandırıcılık operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı
        Amasya merkezli dolandırıcılık operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı
        TDV Amasya Şubesinden ihtiyaç sahibi çocuklara mont ve bot hediyesi
        TDV Amasya Şubesinden ihtiyaç sahibi çocuklara mont ve bot hediyesi