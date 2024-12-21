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        Gümüşhacıköy Kaymakamı Güneş, trafik denetimine katıldı

        Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, polis ve jandarma uygulama noktasını ziyaret ederek denetimleri inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 13:32 Güncelleme: 21.12.2024 - 14:17
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        Gümüşhacıköy Kaymakamı Güneş, trafik denetimine katıldı
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        Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, polis ve jandarma uygulama noktasını ziyaret ederek denetimleri inceledi.

        Denetim sırasında sürücülerle sohbet eden Güneş, hız ve emniyet kemeri kullanımı konusunda uyarılarda bulundu.

        Güneş, denetimlerin trafik güvenliğini artırmak amacıyla düzenli olarak yapıldığını belirterek, "Sürücülerimizin trafik kurallarına uyması, hem kendi güvenlikleri hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliği açısından büyük önem taşıyor." dedi.

        Denetimlere İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Öztürk ve İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Mustafa Kurtcu da katıldı.

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