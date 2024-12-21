Gümüşhacıköy Kaymakamı Güneş, trafik denetimine katıldı

Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, polis ve jandarma uygulama noktasını ziyaret ederek denetimleri inceledi.

Denetim sırasında sürücülerle sohbet eden Güneş, hız ve emniyet kemeri kullanımı konusunda uyarılarda bulundu.

Güneş, denetimlerin trafik güvenliğini artırmak amacıyla düzenli olarak yapıldığını belirterek, "Sürücülerimizin trafik kurallarına uyması, hem kendi güvenlikleri hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliği açısından büyük önem taşıyor." dedi.