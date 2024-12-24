Amasya'da çarpışan iki otomobilden biri yandı, 2 kişi yaralandı
Amasya'da çarpışan iki otomobilden birinin alev aldığı kazada 2 kişi yaralandı.
Amasya'da çarpışan iki otomobilden birinin alev aldığı kazada 2 kişi yaralandı.
Ege Çınar Ç. yönetimindeki 05 ADC 197 plakalı otomobil, Yağmur Köyü Kavşağı'nda Osman B. idaresindeki 05 LH 650 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazanın ardından 05 ADC 197 plakalı otomobilde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kazada sürücü Ege Çınar Ç. ile araçta bulunan Öykü Sıla K. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, otomobillerin çarpışmasının ardından alev alan araçtaki sürücüye vatandaşların yardım etmesi yer alıyor.
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