Amasya'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
Amasya'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Amasya'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün yol kontrolünde durdurulan otomobilde Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmenin yakalanmasına ilişkin gözaltına alınan sürücü Mert Ç. ile yanındaki Şeyda Nur E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
İşlemlerinin ardından göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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