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        Amasya'da yolcu otobüsünün bagajında 9 düzensiz göçmen yakalandı

        Amasya'da yolcu otobüsünün bagajında 9 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü ve muavin gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 22:44 Güncelleme: 25.12.2024 - 22:44
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        Amasya'da yolcu otobüsünün bagajında 9 düzensiz göçmen yakalandı
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        Amasya'da yolcu otobüsünün bagajında 9 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü ve muavin gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında kontrol noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

        Araçta yapılan kontrolde, bagaj bölümünde Afganistan uyruklu 9 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Gözaltına alınan sürücü ile muavin, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

        Amasya Valisi Önder Bakan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Düzensiz göçle mücadeleyi tüm güzergahları tutarak yapacağız. Amasya'nın yolları bu tür illegal taşımacılık için uygun değil. Çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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