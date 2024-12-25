Amasya'da yolcu otobüsünün bagajında 9 düzensiz göçmen yakalandı

Amasya Valisi Önder Bakan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Düzensiz göçle mücadeleyi tüm güzergahları tutarak yapacağız. Amasya'nın yolları bu tür illegal taşımacılık için uygun değil. Çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.