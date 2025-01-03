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        Gümüşhacıköy'de okul çağı işitme taraması başladı

        Gümüşhacıköy'de "Okul Çağı İşitme Tarama Programı" kapsamında, Toplum Sağlığı Merkezi Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birimi tarafından ilkokullarda işitme tarama testi yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 17:20 Güncelleme: 03.01.2025 - 17:20
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        Gümüşhacıköy'de okul çağı işitme taraması başladı
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        Gümüşhacıköy'de "Okul Çağı İşitme Tarama Programı" kapsamında, Toplum Sağlığı Merkezi Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birimi tarafından ilkokullarda işitme tarama testi yapılıyor.

        Program kapsamında 196 ilkokul öğrencisine işitme eşikleri, konuşmayı algılama becerileri ve işitme kayıplarının erken tespiti için odyometri testi uygulandı.

        Yapılan testler sonucu işitme kaybı tespit edilen öğrenciler, uzman hekime sevk ediliyor.

        Gümüşhacıköy Toplum Sağlığı Merkezi Müdürü Dr. Serhat Bayburt, işitme kaybının erken tespit edilmesi ve tedavi edilmesi gerektiğini, bu durumun çocukların sosyal ve akademik gelişimini olumsuz etkileyen önemli bir sağlık sorunu olduğunu söyledi.

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