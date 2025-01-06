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        Amasya'da 600 yataklı devlet hastanesi inşaatı sürüyor

        Amasya'da yapımına başlanan 600 yataklı devlet hastanesi inşaatı devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 16:50 Güncelleme: 06.01.2025 - 16:58
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        Amasya'da 600 yataklı devlet hastanesi inşaatı sürüyor
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        Amasya'da yapımına başlanan 600 yataklı devlet hastanesi inşaatı devam ediyor.

        AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, AK Parti Amasya Merkez İlçe Başkanı Emre Altınörgü, Fındıklı Mahallesi'nde yapım çalışmaları süren hastanede incelemelerde bulundu.

        Altınörgü, incelemenin ardından yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        İnşa çalışmaları bittiğinde hastanenin 24 ameliyathane, 153 poliklinik, 133 bakım yatağı, 22 diyaliz yatağı, 28 palyatif (yaşlı bakım) yatağı, 60 acil servis müşahede yatağı, 7 mahkum yatağı kapasitesiyle hizmet vereceği belirtildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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