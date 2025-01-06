Amasya'da 600 yataklı devlet hastanesi inşaatı sürüyor

AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, AK Parti Amasya Merkez İlçe Başkanı Emre Altınörgü, Fındıklı Mahallesi'nde yapım çalışmaları süren hastanede incelemelerde bulundu.

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