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        Amasya'da göçükte hayatını kaybeden 2 işçi son yolculuğuna uğurlandı

        Amasya'da sondaj çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalarak hayatını kaybeden 2 işçi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 13:58 Güncelleme: 13.01.2025 - 14:06
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        Amasya'da göçükte hayatını kaybeden 2 işçi son yolculuğuna uğurlandı
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        Amasya'da sondaj çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalarak hayatını kaybeden 2 işçi toprağa verildi.

        Sezgin Eser (34) ve Aytekin Er'in (56) cenazesi, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak, Uygur köyündeki evlerinin önüne getirildi.

        Burada helallik alınmasının ardından Eser ve Er için Uygur Cem Evi'nde cenaze töreni düzenlendi.

        Törene, Eser ve Er'in yakınları, Amasya Valisi Önder Bakan, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, protokol üyeleri ve köylüler katıldı.

        Cenaze namazının ardından işçilerin cenazeleri köy mezarlığında toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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