Amasya'da göçükte hayatını kaybeden 2 işçi son yolculuğuna uğurlandı

Törene, Eser ve Er'in yakınları, Amasya Valisi Önder Bakan, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, protokol üyeleri ve köylüler katıldı.

Burada helallik alınmasının ardından Eser ve Er için Uygur Cem Evi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Sezgin Eser (34) ve Aytekin Er'in (56) cenazesi, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak, Uygur köyündeki evlerinin önüne getirildi.

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