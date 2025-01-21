Suluova'da babalar ile oğulları futbol maçında birbiriyle karşılaştı

Başlama vuruşunun yapılmasının ardından özel futbol gösteri maçı, on beşer dakikalık iki devre halinde 30 dakika oynandı.

Babalar ve oğulları maç öncesi yeşil sahaya "spor güzelleştirir" ve "babalar ve oğulları" yazılı pankart ile çıktı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde babalar ile oğulları futbol maçında birbirlerine rakip oldu.

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