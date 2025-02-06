Amasya'nın Suluova ilçesinde kar etkili oluyor

İlçe Özel İdare Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçede kar nedeniyle bazı köy yollarında sorun olduğu, yolların kapanmaması için ekiplerin çalışma yürüttüğü ifade edildi.

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