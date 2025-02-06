Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'nın Suluova ilçesinde kar etkili oluyor

        Amasya'nın Suluova ilçesinde kar yağışı, etkisini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 14:53 Güncelleme: 06.02.2025 - 14:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'nın Suluova ilçesinde kar etkili oluyor
        ABONE OL

        Amasya'nın Suluova ilçesinde kar yağışı, etkisini sürdürüyor.

        Kar kalınlığı ilçe merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 15 santimetreye ulaştı.

        Suluova-Amasya kara yolunda Karayolları ekipleri tuzlama ve küreme çalışması yürütüyor.

        Trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem alan polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

        İlçe Özel İdare Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçede kar nedeniyle bazı köy yollarında sorun olduğu, yolların kapanmaması için ekiplerin çalışma yürüttüğü ifade edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: İsrail Gazze'yi ABD'ye teslim edecek
        Trump: İsrail Gazze'yi ABD'ye teslim edecek
        Santori'den binlerce kişi ayrıldı
        Santori'den binlerce kişi ayrıldı
        Lastik değiştirme faciası: 2 ölü, 7 yaralı!
        Lastik değiştirme faciası: 2 ölü, 7 yaralı!
        En çok boşanan kişi İzmir ve Muğla'da
        En çok boşanan kişi İzmir ve Muğla'da
        Görevden alınan CEO geri döndü
        Görevden alınan CEO geri döndü
        MSB'den teğmenlerle ilgili açıklama!
        MSB'den teğmenlerle ilgili açıklama!
        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
        Galatasaray, Cuesta transferini bitirdi!
        Galatasaray, Cuesta transferini bitirdi!
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        Kadını saçlarından sürükledi! Kız çocuğunu darp etti!
        Kadını saçlarından sürükledi! Kız çocuğunu darp etti!
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        Nüfusu en hızlı artan şehirler
        Nüfusu en hızlı artan şehirler
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        "Unutmadık"
        "Unutmadık"
        Bu bölgelerde kuvvetli kar yağışı ve fırtına bekleniyor
        Bu bölgelerde kuvvetli kar yağışı ve fırtına bekleniyor
        "Böylesine ilk kez şahit oluyorum!"
        "Böylesine ilk kez şahit oluyorum!"
        G.Saray'da Jakobs pişmanlığı!
        G.Saray'da Jakobs pişmanlığı!
        İşte Buruk'un Boluspor 11'i!
        İşte Buruk'un Boluspor 11'i!
        Hastalık bitti burun akıntısı bitmedi mi?
        Hastalık bitti burun akıntısı bitmedi mi?

        Benzer Haberler

        Amasya ve Tokat'ta kar nedeniyle 185 köye ulaşım sağlanamıyor
        Amasya ve Tokat'ta kar nedeniyle 185 köye ulaşım sağlanamıyor
        Amasya'da 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde mevlit okutuldu
        Amasya'da 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde mevlit okutuldu
        Amasya Valisi Bakan, halk günü toplantısına katıldı
        Amasya Valisi Bakan, halk günü toplantısına katıldı
        Amasya'da üniversiteli gençler umreye uğurlandı
        Amasya'da üniversiteli gençler umreye uğurlandı
        Gümüşhacıköy'de "Doğal Olan Normal Doğum" konulu eğitim verildi
        Gümüşhacıköy'de "Doğal Olan Normal Doğum" konulu eğitim verildi
        Otomobiliyle 'drift' atan ehliyetsiz sürücü kameraya yakalandı, 65 bin TL c...
        Otomobiliyle 'drift' atan ehliyetsiz sürücü kameraya yakalandı, 65 bin TL c...