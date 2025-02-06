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        Amasya'da kadın futbol takımı, "asrın felaketi"nde hayatını kaybedenleri andı

        TFF Kadınlar 3. Ligi'nde mücadele eden Amasis kadın futbol takımı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yaşamını yitirenleri andı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 16:30 Güncelleme: 06.02.2025 - 16:40
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        Amasya'da kadın futbol takımı, "asrın felaketi"nde hayatını kaybedenleri andı
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        TFF Kadınlar 3. Ligi'nde mücadele eden Amasis kadın futbol takımı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yaşamını yitirenleri andı.

        Amasis kadın futbol takımı, antrenmana başlamadan önce 1 dakika saygı duruşunda bulunarak, depremlerde hayatını kaybedenrler için dua edildi.

        Takımın antrenörü Mustafa Gül, duyarlılıklarıyla ön plana çıkan bir spor kulübü olduklarını belirterek, "Takımımızda Kahramanmaraş depreminde yakınlarını yitirmiş bir futbolcumuz da var. Bugünün anlam ve önemine istinaden yaşamını yitiren kardeşlerimiz için saygı duruşunda bulunduk. Allah rahmet eylesin. Rabb'im bir daha böyle bir acıyı ülkemize yaşatmasın." ifadesini kullandı.

        Gaziantep'te depremi yaşayan ve yakınlarını kaybeden oyunculardan 20 yaşındaki Hatice Afyuncuoğlu ise zor bir dönem yaşadıklarını vurgulayarak, bir daha böyle bir afet yaşanmaması temennisinde bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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