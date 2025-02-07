Amasya'da silah ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Bu kapsamda S.G'nin evi ve iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, 4 ruhsatsız tabanca ve 173 fişek ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ile Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, silah ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

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