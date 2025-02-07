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        Amasya'da bakır levha çalan 4 zanlı tutuklandı

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde bakır levha çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 20:29 Güncelleme: 07.02.2025 - 20:29
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        Amasya'da bakır levha çalan 4 zanlı tutuklandı
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        Amasya'nın Merzifon ilçesinde bakır levha çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçede bir tırın dorsesinden 8 milyon lira değerinde bakır levhanın çalınmasına ilişkin şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Bu kapsamda Çorum, Kırşehir ve Merzifon'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Ü.S, S.Ç, T.M, D.A, K.S, S.S, A.N, M.N, A.A. ve K.B'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ü.S, A.A, K.B. ve A.N. tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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