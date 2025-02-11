Amasya'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Amasya'nın Suluova ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Amasya'nın Suluova ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Kar yağışının etkili olduğu Samsun-Amasya kara yolunda, M.H. idaresindeki 05 ACD 092 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çeltek mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ile araçta bulunan 2 kişi, ambulanslarla Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.