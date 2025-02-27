Amasya'da ilkokul öğrencileri harçlıklarıyla ihtiyaç sahipleri için ramazan kolisi hazırladı

Amasya Zübeyde Hanım Üçler İlkokulu öğrencileri, harçlıklarıyla hazırladıkları ramazan kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Öğrenciler, aralarında başlattıkları ve öğretmenlerinin de desteklediği "Harçlıklar İhtiyaç Sahiplerine Projesi" kapsamında, biriktirdikleri paralarla gıda malzemeleri satın aldı.

Öğrencilerin kolilediği gıda malzemeleri, okul yönetimi tarafından belirlenen ihtiyaç sahiplerine verilecek.

Okul müdürü Selami Nabi Erdoğan, AA muhabirine, öğrencileriyle gurur duyduklarını söyledi.

Erdoğan, "Öğrencilerimiz kendi harçlıklarından, kumbaralarından artırdıklarını bizle paylaştı. Bu organizasyonda emeği geçen öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum. Aynı şekilde öğrencilerimizi de kutluyorum. Okulumuzda zaman zaman bu tür etkinlikler devam edecek." diye konuştu.

İkinci sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Elif Beren Topçu ise "Ramazan geldi, kumbaralarımızdaki paralarımızı ihtiyaç sahipleri için çıkardık. Erzak aldık, kolileyip ihtiyaç sahiplerine verdik. Herkese iyi ramazanlar." dedi.