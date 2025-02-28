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        Amasya'da tarım ürünleri denetimleri sürüyor

        Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen tarım ürünleri denetimleri devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 16:21 Güncelleme: 28.02.2025 - 17:15
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        Amasya'da tarım ürünleri denetimleri sürüyor
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        Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen tarım ürünleri denetimleri devam ediyor.

        İl Müdürü Gürol Çetin, denetimlerin sağlıklı ve güvenilir gıda temini açısından büyük önem taşıdığını belirterek, ekiplerin mevzuata aykırı durumlar karşısında gerekli önlemleri titizlikle aldığını ifade etti.

        Denetimlerde şuana kadar herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmediğini belirten Çetin, kontrollerin düzenli ve planlı bir şekilde devam edeceği bildirildi.

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