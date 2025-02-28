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        Amasya'da polisten özel birey Fatmanur'a doğum günü sürprizi

        Amasya'da 28 yaşındaki zihinsel engelli Fatmanur Tekin'e, polisler doğum günü sürprizi yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 16:32 Güncelleme: 28.02.2025 - 16:32
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        Amasya'da polisten özel birey Fatmanur'a doğum günü sürprizi
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        Amasya'da 28 yaşındaki zihinsel engelli Fatmanur Tekin’e, polisler doğum günü sürprizi yaptı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, polis olma hayali kuran Tekin için doğum günü kutlaması hazırladı.

        Tekin'in Şeyhcui Mahallesi'ndeki evine giden polisler, doğum gününü kutladı.

        Doğum günü pastasının mumlarını üfleyen Tekin ile sohbet eden polisler, çeşitli hediyeler takdim etti.

        Çok mutlu olduğunu ifade eden Fatmanur Tekin, "Bugün benim doğum günüm, benim doğum günümü unutmayıp, beni mutlu ettikleri için onlara çok teşekkür ederim. Tüm emniyeti çok seviyorum, Allah onları korusun. Sürpriz yapıp, benim doğum günümü kutladıkları için onlara çok teşekkür ederim" diye konuştu.

        Tekin’in annesi İlkay Tekin ise "Fatmanur’un yaş gününü kutladılar, hepsine teşekkür ederiz. Fatmanur’u çok mutlu ettiler. Allah hepsinden razı olsun, vazifelerinde Allah onları korusun, yolları da açık olsun" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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