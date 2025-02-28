Amasya'da öğrencilerden camide ramazan ayı temizliği

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, ramazan ayı dolayısıyla Türkmenoğlu Camisi'nde temizlik çalışması yaptı.

Yurt Müdürü Murat Duzcu, AA muhabirine, öğrencilerin ramazan ayının manevi atmosferine katkıda bulunmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediğini söyledi.

Öğrencilerin cami içerisinde halıların temizliği, ayakkabılıkların düzenlenmesi ve genel bakım gibi birçok alanda gönüllü çalıştığını belirten Duzcu, "Öğrencilerimiz, ramazan ayının bereketini ve maneviyatını yaşamak, aynı zamanda topluma faydalı olmak amacıyla böyle anlamlı bir etkinliğe imza attılar. Onların bu duyarlılığı bizleri gururlandırdı." dedi.