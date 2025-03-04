Amasya'da deprem sonrası tahliye tatbikatı yapıldı

Amasya'da 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında deprem sonrası tahliye tatbikatı yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesindeki tatbikat, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Amasya UMKE, Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla Sabuncuoğlu Şerefeddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapıldı.

Tatbikatla öğrencilere okul toplanma alanına güvenli bir şekilde ulaşma becerilerini kazandırmak ve kalıcı hale getirmek, okul idaresi ve öğretmenlerin ise okul idaresi tarafından hazırlanan okul afet ve acil durum planlarında belirlenen müdahale süreçlerine ait görevlerin yerine getirilmesine yönelik pratik kazandırılması amaçlandı.

Oluşturulan senaryo gereğince gerçekleşen tatbikatta 505 öğrenci ve 50 personelin güvenli alana tahliyesi gerçekleştirildi.

Düzenlenen tatbikata, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, İl Afet ve Acil Durum Eğitim Şube Müdürü Burhan Özlü, Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürü Murat Yörükoğlu, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.