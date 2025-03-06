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        Amasya'da AK Parti'den iftara yetişemeyenlere kumanya ikramı

        AK Parti Amasya İl Başkanlığı, "İftara 5 kala" çalışması kapsamında iftar saatine trafikte yakalananlara oruçlarını açması amacıyla kumanya dağıtımı gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 19:04 Güncelleme: 06.03.2025 - 19:11
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        Amasya'da AK Parti'den iftara yetişemeyenlere kumanya ikramı
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        AK Parti Amasya İl Başkanlığı, "İftara 5 kala" çalışması kapsamında iftar saatine trafikte yakalananlara oruçlarını açması amacıyla kumanya dağıtımı gerçekleştirdi.

        Parti üyeleri, kent merkezinde iftar saatinde trafikte olan yolculara ve sürücülere kumanya ve su ikram etti.

        AK Parti İl Başkanı Galip Uzun, gazetecilere, ramazanın huzurlu ve bereketli geçmesi için Amasya genelinde sosyal çalışmalar sürdürdüklerini söyledi.

        "İftara 5 kala" etkinliğinin Amasya'da geleneksel hale geldiğini anlatan Uzun, "Her yıl gençlik kollarımız tarafından iftara yetişemeyecek, trafikte olan vatandaşlarımıza kumanya dağıtıyoruz. Ramazan ayının birlik ve beraberliğini hep birlikte yaşamaya çalışıyoruz." dedi.

        Uzun, etkinliğin ramazan boyunca devam edeceğini bildirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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