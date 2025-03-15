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        Antika tutkunu işçi 6 yılda biriktirdiği objeleri depoda sergiliyor

        CİHAN OKUR - Amasya'da bir kamu kurumunda işçi olarak çalışan 38 yaşındaki antika meraklısı Ferdi Aylak, 6 yıldır biriktirdiği yaklaşık 600 parçayı, tuttuğu depoda sergiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 12:09 Güncelleme: 15.03.2025 - 12:09
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        Antika tutkunu işçi 6 yılda biriktirdiği objeleri depoda sergiliyor
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        CİHAN OKUR - Amasya'da bir kamu kurumunda işçi olarak çalışan 38 yaşındaki antika meraklısı Ferdi Aylak, 6 yıldır biriktirdiği yaklaşık 600 parçayı, tuttuğu depoda sergiliyor.

        İlk başlarda plak merakı olan Aylak, antikaya merakı sonucu 6 yılda yaklaşık 600 obje biriktirdi.

        İş yerinden arta kalan zamanlarda hobisiyle ilgilenen Aylak, kurşun askerler, plaklar, ses sistemleri, telefonlar, oyuncak arabalar, masaüstü saatler ve çakmaklar gibi topladığı eşyaları sergilemek istedi.

        Kent merkezinde bir depo tutan Aylak, burada antika eşyaları meraklıların ilgisine sunuyor.

        Aylak, AA muhabirine, antikanın kendisi için bir tutku olduğunu söyledi.

        Antika eşya biriktirme amacının eski kültürleri yaşatmak olduğunu ifade eden Aylak, “Kurşun askerlerimiz, Tiffany lambalarımız, elektronik cihazlarımız, plaklarımız var. Ayrıca kendim plak koleksiyoneriyim. Neşet Ertaş olsun, Mahsuni babamız olsun, Ferdi babamız olsun, Müslüm babamız olsun plaklarını toplamaya başladım. O zamanlardan günümüze temiz kalan plakları toplamaya özen gösterdim. Benden sonraki nesillere bunu anlatmaya çalıyorum. Buradan gelen geçen dostlarımız, küçük arkadaşlarımız oluyor. Onlara, bu kültürü aşılamaya çalışıyoruz. Gelecek nesillere biz bunu anlatmaya çalışıyoruz, göstermeye çalışıyoruz" diye konuştu.

        - "Eski kültürleri gençlere aşılamaya çalışıyorum"

        Aylak, koleksiyonunda eşi benzeri olmayan parçaların da bulunduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

        "Burada ben guguklu saat, duvar saatleri koleksiyonu da yapıyorum. Fransız saatleri koleksiyonu yapıyorum. Tiffany lambalar, özellikle dual pikapların her çeşidini biriktirmeye çalışıyorum. Bazı parçaları eşime, dostuma hediye ediyorum. Sürekli yeni bir parça almak için araştırma yapıyorum. Hoşuma giden ürünleri kendi koleksiyonuma dahil ediyorum. Herkesin bir tutkusu var, kimisi kahveye gider, kimisi dağa tepeye çıkar. Ben bunları dinleyerek, görerek zevk alıyorum. Gençler görüyor buradan geçerken, ben de buyur ediyorum, çay ve kahve ikram ediyorum. Onların da hoşuna gidiyor, ben eski kültürleri gençlere aşılamaya çalışıyorum. Benim de hoşuma gidiyor, mutlu oluyorum bu durumdan."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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