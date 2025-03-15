Taşova'da MHP İlçe Başkanlığınca iftar programı düzenledi
Amasya'nın Taşova ilçesinde MHP İlçe Başkanlığı tarafından iftar programı gerçekleştirildi.
Amasya'nın Taşova ilçesinde MHP İlçe Başkanlığı tarafından iftar programı gerçekleştirildi.
Taşova Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen iftar programında konuşan MHP Amasya İl Başkanı Mustafa Akgül, ramazan ayının İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.
Programa, Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp, protokol üyeleri ve partililer katıldı.
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