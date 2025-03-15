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        Taşova'da MHP İlçe Başkanlığınca iftar programı düzenledi

        Amasya'nın Taşova ilçesinde MHP İlçe Başkanlığı tarafından iftar programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 21:02 Güncelleme: 15.03.2025 - 21:05
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        Taşova'da MHP İlçe Başkanlığınca iftar programı düzenledi
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        Amasya'nın Taşova ilçesinde MHP İlçe Başkanlığı tarafından iftar programı gerçekleştirildi.

        Taşova Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen iftar programında konuşan MHP Amasya İl Başkanı Mustafa Akgül, ramazan ayının İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.

        Programa, Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp, protokol üyeleri ve partililer katıldı.

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