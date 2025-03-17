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        Amasya'da ambulansta düzensiz göçmen yakalandı

        Amasya'da durdurulan özel bir şirkete ait ambulansta düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 17:44 Güncelleme: 17.03.2025 - 17:44
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        Amasya'da ambulansta düzensiz göçmen yakalandı
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        Amasya'da durdurulan özel bir şirkete ait ambulansta düzensiz göçmen yakalandı.

        Amasya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Amasya-Taşova yolu uygulama noktasında özel bir şirkete ait bir ambulansı durdurdu.

        Ambulansta yapılan kontrolde, hasta sedyesinde Afganistan uyruklu bir düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ş. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, İ.N. ve A.B.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Öte yandan, polis ekiplerince ambulansın durdurulması ve kontrol edilmesi anı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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