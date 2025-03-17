Amasya'da ambulansta düzensiz göçmen yakalandı
Amasya'da durdurulan özel bir şirkete ait ambulansta düzensiz göçmen yakalandı.
Amasya'da durdurulan özel bir şirkete ait ambulansta düzensiz göçmen yakalandı.
Amasya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Amasya-Taşova yolu uygulama noktasında özel bir şirkete ait bir ambulansı durdurdu.
Ambulansta yapılan kontrolde, hasta sedyesinde Afganistan uyruklu bir düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ş. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, İ.N. ve A.B.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, polis ekiplerince ambulansın durdurulması ve kontrol edilmesi anı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
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