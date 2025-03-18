Amasya'da yaralı bulunan atmaca tedavi altına alındı
Amasya'da yaralı halde bulunan atmaca tedavi altına alındı.
Amasya'da yaralı halde bulunan atmaca tedavi altına alındı.
Yağmur köyü yakınlarında devriye görevi yapan jandarma ekipleri, yol kenarında yaralı bir atmaca buldu.
Bölgeye gelen İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, yaralı kuşu alarak tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim etti.
Atmacanın tedavisinin ardından doğaya salınacağı bildirildi.
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