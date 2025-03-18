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        Amasya'da yaralı bulunan atmaca tedavi altına alındı

        Amasya'da yaralı halde bulunan atmaca tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 15:25 Güncelleme: 18.03.2025 - 15:25
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        Amasya'da yaralı bulunan atmaca tedavi altına alındı
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        Amasya'da yaralı halde bulunan atmaca tedavi altına alındı.

        Yağmur köyü yakınlarında devriye görevi yapan jandarma ekipleri, yol kenarında yaralı bir atmaca buldu.

        Bölgeye gelen İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, yaralı kuşu alarak tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim etti.

        Atmacanın tedavisinin ardından doğaya salınacağı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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