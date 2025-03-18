Amasya'da yaralı bulunan atmaca tedavi altına alındı

Bölgeye gelen İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, yaralı kuşu alarak tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim etti.

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