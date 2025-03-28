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        Amasya'da çiftçilere nohut ve yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı

        Amasya'da çiftçilere, "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında nohut ve yağlık ayçiçeği tohumu desteği verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 17:25 Güncelleme: 28.03.2025 - 17:28
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        Amasya'da çiftçilere nohut ve yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı
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        Amasya'da çiftçilere, "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında nohut ve yağlık ayçiçeği tohumu desteği verildi.

        Amasya Valiliği koordinesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün yürüttüğü proje kapsamında, çiftçilere 13 milyon lira proje tutarı olan, 25 bin 665 dekar alana ekilecek ayçiçeği ve nohut tohum desteği sağlandı.

        Vali Yılmaz Önder Bakan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen tohum dağıtım etkinliğinde yaptığı konuşmada, devletin tarımsal üretimi artırma konusunda çiftçilere her türlü desteği sağladığını söyledi.

        Ekonomisinin büyük bölümü tarıma dayanan Amasya'da, çiftçilerin alternatif ürünlere ilgisinin her geçen gün arttığını belirten Doruk, şöyle konuştu:

        "Gıda, sanayi ve hayvancılık sektörü için oldukça önemli bir ham madde olan ayçiçeği ile mutfağımızın vazgeçilmez bakliyatlarından nohut üretimini artırmak, dünya nüfusunun giderek arttığı günümüzde ülkemizin gıda alanında kendi kendine yetebilen ülkeler arasında yer alması için oldukça önem arz etmektedir. Bu proje ile ayrıca nadas alanlarının doğru uygulamalarla tarımsal üretime kazandırılması ve kısıtlı su kaynaklarımızın en verimli şekilde kullanılması amaçlanmıştır."

        Konuşmaların ardından tohumlar çiftçilere dağıtıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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