Gümüşhacıköy'de bayram öncesi trafik denetimi yapıldı

İlçenin farklı noktalarında yapılan uygulamalarda sürücülerin evrak ve emniyet kemeri kontrolleri yapıldı. Trafik kurallarına uymayan sürücülere cezai işlem uygulanırken, ekipler, vatandaşlara bayram süresince dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

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