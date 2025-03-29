Gümüşhacıköy'de bayram öncesi trafik denetimi yapıldı
–Gümüşhacıköy İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla ilçe girişinde denetim gerçekleştirdi.
–Gümüşhacıköy İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla ilçe girişinde denetim gerçekleştirdi.
İlçenin farklı noktalarında yapılan uygulamalarda sürücülerin evrak ve emniyet kemeri kontrolleri yapıldı. Trafik kurallarına uymayan sürücülere cezai işlem uygulanırken, ekipler, vatandaşlara bayram süresince dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.
Yetkililer, bayram tatili süresince denetimlerin artırılarak devam edeceğini belirtti.
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