Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da sağlık çalışanları bayrama görevleri başında girdi

        Amasya'da kesintisiz hizmet sunan acil sağlık hizmetlerindeki çalışanlar, Ramazan Bayramı'nda da görev yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 11:52 Güncelleme: 30.03.2025 - 11:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da sağlık çalışanları bayrama görevleri başında girdi
        ABONE OL

        Amasya'da kesintisiz hizmet sunan acil sağlık hizmetlerindeki çalışanlar, Ramazan Bayramı'nda da görev yaptı.

        Amasya 9 Nolu Acil Sağlık Merkezi'ndeki personel, nöbet değişiminde önce meslektaşlarıyla bayramlaştı, ardından gelen çağrılara cevap vererek göreve çıktı.

        Merkezde görev yapan Dr. Üneys Çarklı, her zaman olduğu gibi bayram gününde de acil sağlık hizmetleri olarak vatandaşlara hizmete devam ettiklerini söyledi.

        Vatandaşların bayramını kutlayan Çarklı, "Bugünlerde çok trafik kazalarına denk gelmekteyiz. Tüm halkımızın trafik kurallarına dikkat etmelerini tavsiye ediyoruz. Bugün de tüm dini ve milli bayramlardaki gibi nöbetimize devam etmekteyiz. Tüm halkımıza acil sağlık hizmetlerini ulaştırmaya çalışıyoruz, görevimizin başındayız" diye konuştu.

        Acil tıp teknisyeni olan Merve Kanar ise "Her bayram olduğu gibi bu bayramda da görevdeyiz. 7 gün 24 saat görevimizin başındayız, bütün vatandaşlarımıza iyi bayramlar diliyoruz" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        766 kazada 5 can kaybı!
        766 kazada 5 can kaybı!
        400 duruşmalık dava yeniden! Eski eşinin 'akıllı' olduğu ortaya çıktı!
        400 duruşmalık dava yeniden! Eski eşinin 'akıllı' olduğu ortaya çıktı!
        "Ünvan Rafa kaldırıldı!"
        "Ünvan Rafa kaldırıldı!"
        Herkes normal hayatına dönünce cinayeti ortaya çıkardılar!
        Herkes normal hayatına dönünce cinayeti ortaya çıkardılar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
        Şiddetli yağış, toz taşınımı ve kuvvetli rüzgara dikkat!
        Şiddetli yağış, toz taşınımı ve kuvvetli rüzgara dikkat!
        Beşiktaş'tan 'Namağlup' göndermesi
        Beşiktaş'tan 'Namağlup' göndermesi
        Putin'e ait olduğu düşünülen limuzin alev aldı
        Putin'e ait olduğu düşünülen limuzin alev aldı
        Kırmızı kart ve penaltı var mıydı?
        Kırmızı kart ve penaltı var mıydı?
        Danimarka'da Grönland protestosu
        Danimarka'da Grönland protestosu
        Unutamadıkları bayramlar
        Unutamadıkları bayramlar
        Binlerce kişi Netanyahu'nun istifasını istedi
        Binlerce kişi Netanyahu'nun istifasını istedi
        17 yaşındaki çocuğa kanlı infaz!
        17 yaşındaki çocuğa kanlı infaz!
        Cem Yılmaz'a gönderme
        Cem Yılmaz'a gönderme
        Boğmaca vakaları artışta!
        Boğmaca vakaları artışta!
        "Herkese dokunduk ve sevildik"
        "Herkese dokunduk ve sevildik"
        Kartal apolet söktü!
        Kartal apolet söktü!
        Galatasaray, 28 maç sonra mağlup!
        Galatasaray, 28 maç sonra mağlup!
        Litvanya'da kaybolan ABD askerleri aranıyor
        Litvanya'da kaybolan ABD askerleri aranıyor
        Bakan Şimşek'ten MASAK açıklaması
        Bakan Şimşek'ten MASAK açıklaması

        Benzer Haberler

        Amasya'da bayram öncesi trafik denetimleri artırıldı
        Amasya'da bayram öncesi trafik denetimleri artırıldı
        Gümüşhacıköy'de bayram öncesi trafik denetimi yapıldı
        Gümüşhacıköy'de bayram öncesi trafik denetimi yapıldı
        İstanbul-Samsun kara yolunda bayram trafiği yoğunluğu
        İstanbul-Samsun kara yolunda bayram trafiği yoğunluğu
        Suluovalılar sahura mehter takımının marşlarıyla kalktı
        Suluovalılar sahura mehter takımının marşlarıyla kalktı
        Gümüşhacıköy ilçesini kadınlar yönetiyor
        Gümüşhacıköy ilçesini kadınlar yönetiyor
        Amasya'da otomobil reklam panosuna çarptı: 5 yaralı
        Amasya'da otomobil reklam panosuna çarptı: 5 yaralı