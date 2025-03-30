Amasya'da bayramı hastanede geçiren çocuklar unutulmadı

Amasya İl Müftülüğü personeli, hastanede tedavi sürecinde olan çocukları, Nasrettin Hoca, Keloğlan, Hacivat ve Karagöz kostümleriyle ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

İl Müftülüğü Manevi Destek Birimi personelleri ve Maydanoz Sapları Tiyatro Ekibi, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören çocukları ziyaret etti.

Nasrettin Hoca, Keloğlan, Hacivat ve Karagöz kostümleriyle odaları gezen ekip, çocuklara bayram şekeri, harçlık ve çeşitli hediyeler verdi.

Hastane koridorunda çocuklar için küçük kukla gösterisi de yapıldı.

İl Müftülüğü manevi rehberi Ömer Çaycı, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında hastanelerde manevi destek hizmeti yürüttüklerini söyledi.

Amaçlarının hasta çocuklara, hasta yakınlarına, hastane personeline moral ve motivasyon sağlamak olduğunu vurgulayan Çaycı, şunları kaydetti:

"Bugün de bayram, çocuklar hastanede tedavi görüyor. Tedavi gören çocuklar bayramda burada hastanede oldukları için şeker, harçlık toplayamadı. Biz onlar için masal kahramanlarımızla birlikte hastaneye geldik. Masal kahramanlarımız Nasrettin Hoca, Keloğlan, Hacivat ve Karagöz, çocuklara bayram harçlığı vererek çocukları sevindirdi, onların yüzlerinde mutluluk oluşturdu. Herkese teşekkürler, iyi bayramlar."