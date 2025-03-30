Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da bayramı hastanede geçiren çocuklar unutulmadı

        Amasya İl Müftülüğü personeli, hastanede tedavi sürecinde olan çocukları, Nasrettin Hoca, Keloğlan, Hacivat ve Karagöz kostümleriyle ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 12:41 Güncelleme: 30.03.2025 - 12:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da bayramı hastanede geçiren çocuklar unutulmadı
        ABONE OL

        Amasya İl Müftülüğü personeli, hastanede tedavi sürecinde olan çocukları, Nasrettin Hoca, Keloğlan, Hacivat ve Karagöz kostümleriyle ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

        İl Müftülüğü Manevi Destek Birimi personelleri ve Maydanoz Sapları Tiyatro Ekibi, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören çocukları ziyaret etti.

        Nasrettin Hoca, Keloğlan, Hacivat ve Karagöz kostümleriyle odaları gezen ekip, çocuklara bayram şekeri, harçlık ve çeşitli hediyeler verdi.

        Hastane koridorunda çocuklar için küçük kukla gösterisi de yapıldı.

        İl Müftülüğü manevi rehberi Ömer Çaycı, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında hastanelerde manevi destek hizmeti yürüttüklerini söyledi.

        Amaçlarının hasta çocuklara, hasta yakınlarına, hastane personeline moral ve motivasyon sağlamak olduğunu vurgulayan Çaycı, şunları kaydetti:

        "Bugün de bayram, çocuklar hastanede tedavi görüyor. Tedavi gören çocuklar bayramda burada hastanede oldukları için şeker, harçlık toplayamadı. Biz onlar için masal kahramanlarımızla birlikte hastaneye geldik. Masal kahramanlarımız Nasrettin Hoca, Keloğlan, Hacivat ve Karagöz, çocuklara bayram harçlığı vererek çocukları sevindirdi, onların yüzlerinde mutluluk oluşturdu. Herkese teşekkürler, iyi bayramlar."

        Hastanede tedavi gören 11 yaşındaki Berra Zeynep Demir ise bu bayram burada kaldığını, arkadaşlarıyla şeker ve bayram harçlığı toplayamadığını belirterek, "Nasrettin Hoca ve Keloğlan yanıma geldi. Bana harçlık, şeker verdiler, teşekkür ediyorum onlara." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        766 kazada 5 can kaybı!
        766 kazada 5 can kaybı!
        400 duruşmalık dava yeniden! Eski eşinin 'akıllı' olduğu ortaya çıktı!
        400 duruşmalık dava yeniden! Eski eşinin 'akıllı' olduğu ortaya çıktı!
        "Ünvan Rafa kaldırıldı!"
        "Ünvan Rafa kaldırıldı!"
        Herkes normal hayatına dönünce cinayeti ortaya çıkardılar!
        Herkes normal hayatına dönünce cinayeti ortaya çıkardılar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
        Adeta lezzet ve vitamin deposu!
        Adeta lezzet ve vitamin deposu!
        Şiddetli yağış, toz taşınımı ve kuvvetli rüzgara dikkat!
        Şiddetli yağış, toz taşınımı ve kuvvetli rüzgara dikkat!
        Beşiktaş'tan 'Namağlup' göndermesi
        Beşiktaş'tan 'Namağlup' göndermesi
        Putin'e ait olduğu düşünülen limuzin alev aldı
        Putin'e ait olduğu düşünülen limuzin alev aldı
        Kırmızı kart ve penaltı var mıydı?
        Kırmızı kart ve penaltı var mıydı?
        Danimarka'da Grönland protestosu
        Danimarka'da Grönland protestosu
        Unutamadıkları bayramlar
        Unutamadıkları bayramlar
        Binlerce kişi Netanyahu'nun istifasını istedi
        Binlerce kişi Netanyahu'nun istifasını istedi
        17 yaşındaki çocuğa kanlı infaz!
        17 yaşındaki çocuğa kanlı infaz!
        Cem Yılmaz'a gönderme
        Cem Yılmaz'a gönderme
        Boğmaca vakaları artışta!
        Boğmaca vakaları artışta!
        "Herkese dokunduk ve sevildik"
        "Herkese dokunduk ve sevildik"
        Galatasaray, 28 maç sonra mağlup!
        Galatasaray, 28 maç sonra mağlup!
        Litvanya'da kaybolan ABD askerleri aranıyor
        Litvanya'da kaybolan ABD askerleri aranıyor
        Bakan Şimşek'ten MASAK açıklaması
        Bakan Şimşek'ten MASAK açıklaması

        Benzer Haberler

        Hastanede yatan çocuklara Hacivat, Karagöz ve Nasreddin Hocalı bayram sürpr...
        Hastanede yatan çocuklara Hacivat, Karagöz ve Nasreddin Hocalı bayram sürpr...
        Amasya'da sağlık çalışanları bayrama görevleri başında girdi
        Amasya'da sağlık çalışanları bayrama görevleri başında girdi
        Amasya'da bayram öncesi trafik denetimleri artırıldı
        Amasya'da bayram öncesi trafik denetimleri artırıldı
        Gümüşhacıköy'de bayram öncesi trafik denetimi yapıldı
        Gümüşhacıköy'de bayram öncesi trafik denetimi yapıldı
        İstanbul-Samsun kara yolunda bayram trafiği yoğunluğu
        İstanbul-Samsun kara yolunda bayram trafiği yoğunluğu
        Suluovalılar sahura mehter takımının marşlarıyla kalktı
        Suluovalılar sahura mehter takımının marşlarıyla kalktı