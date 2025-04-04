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        Amasya'da panelvan ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Amasya'nın Suluova ilçesinde panelvan ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 11:46 Güncelleme: 04.04.2025 - 11:57
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        Amasya'da panelvan ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
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        Amasya'nın Suluova ilçesinde panelvan ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Mustafa Tarık D. yönetimindeki 55 TH 056 plakalı hafif ticari araç ile Serhat D. idaresindeki 05 BC 618 plakalı panelvan, Eski Çeltek Mahallesi'nde çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler ile araçlardaki Bedriye D, Erdem Ç, Berkay A, Bünyamin T. ve Eren T. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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