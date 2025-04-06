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        Amasya'da evin duvarına çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde evin duvarına çarpan araçtaki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 15:46 Güncelleme: 06.04.2025 - 15:46
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        Amasya'da evin duvarına çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
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        Amasya'nın Merzifon ilçesinde evin duvarına çarpan araçtaki 4 kişi yaralandı.

        İlçeye bağlı Bulak köyünde, Ahmet Ç. idaresindeki 05 KL 715 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki evin duvarına çarptı.

        Kazada, sürücü ile araçta bulunan Zehra, Ali Yiğit ve Eylül Ç. yaralandı.

        Çarpmanın etkisi ile evin duvarının bir bölümü yıkıldı.

        İhbar üzerine bölgeye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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