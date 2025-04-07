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        Amasya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

        Amasya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 20:56 Güncelleme: 07.04.2025 - 20:56
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        Amasya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
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        Amasya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        Amasya GÖKBİR Platformu tarafından düzenlenen program kapsamında Hazreti Ömer Camisi'nin avlusunda bir araya gelen kalabalık, pankart açarak slogan attı.

        GÖKBİR Platformu Dönem Başkanı Serdal Benli, grup adına yaptığı açıklamada, siyonist İsrail'in Gazzeli Müslümanlara yaptığı katliamlar karşısında meydanların terk edilmemesi gerektiğini söyledi.

        Siyonistlerin Hamas karşısında hezimete uğradıkça acısını mazlum sivil Gazze halkından aldığını belirten Benli, "Bu duruma canımız yansa da galip gelecek Müslümanlar olacak. İzzetle direnen kardeşlerimiz için eylemlerimize devam edelim. Yaptığımız bu eylemler kardeşlerimize güç veriyor, direnişi artırıyor." dedi.

        Amasya İmam Hatipliler Derneği (Ahimder) Başkanı İbrahim Aslan’ın Filistinli ve tüm mazlum coğrafyalardaki Müslümanların kurtuluşu için okuduğu duanın ardından program sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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