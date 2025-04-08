Gümüşhacıköy'de öğrenciler ihbarda bulunarak çağırdıkları polislerle pasta kesti

Gümüşhacıköy ilçesinde üniversite öğrencileri, Polis Haftası'nı kutlamak için sahte ihbarda bulunarak çağırdıkları polislerle pasta kesti.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gümüşhacıköy Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yurtta kavga olduğu ihbarında bulundu.

İhbar üzerine yurda gelen polis ekipleri, öğrencilerin pastalı ve Türk Bayraklı sürpriziyle karşılaştı.

Sürprizin ardından polisler, öğrencilerle pasta keserek 10 Nisan Polis Haftası'nı kutladı.

Yurt müdürü Murat Duzcu, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Hafta nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenleyerek polislerin yanında olduklarını göstermek istediklerini ifade eden Duzcu, "Güvenli ve huzurlu bir toplumun teminatı olan polisimizin her zaman yanlarında olduğumuzu ifade etmek için böyle bir etkinliğe başvurduk." dedi.