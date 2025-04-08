Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Gümüşhacıköy'de öğrenciler ihbarda bulunarak çağırdıkları polislerle pasta kesti

        Gümüşhacıköy ilçesinde üniversite öğrencileri, Polis Haftası'nı kutlamak için sahte ihbarda bulunarak çağırdıkları polislerle pasta kesti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 17:04 Güncelleme: 08.04.2025 - 17:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gümüşhacıköy'de öğrenciler ihbarda bulunarak çağırdıkları polislerle pasta kesti
        ABONE OL

        Gümüşhacıköy ilçesinde üniversite öğrencileri, Polis Haftası'nı kutlamak için sahte ihbarda bulunarak çağırdıkları polislerle pasta kesti.

        Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gümüşhacıköy Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yurtta kavga olduğu ihbarında bulundu.

        İhbar üzerine yurda gelen polis ekipleri, öğrencilerin pastalı ve Türk Bayraklı sürpriziyle karşılaştı.

        Sürprizin ardından polisler, öğrencilerle pasta keserek 10 Nisan Polis Haftası'nı kutladı.

        Yurt müdürü Murat Duzcu, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

        Hafta nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenleyerek polislerin yanında olduklarını göstermek istediklerini ifade eden Duzcu, "Güvenli ve huzurlu bir toplumun teminatı olan polisimizin her zaman yanlarında olduğumuzu ifade etmek için böyle bir etkinliğe başvurduk." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        819 kişi hakkında kamu davası açıldı
        819 kişi hakkında kamu davası açıldı
        Ümit Özdağ hakkında iddianame hazırlandı
        Ümit Özdağ hakkında iddianame hazırlandı
        Trump'tan Çin'e yeni tarife mesajı
        Trump'tan Çin'e yeni tarife mesajı
        Hamile kadını ve bir kişiyi katletmişlerdi... Yerlikaya'dan açıklama!
        Hamile kadını ve bir kişiyi katletmişlerdi... Yerlikaya'dan açıklama!
        İsrail basını: Trump Netanyahu'yu küçük düşürdü
        İsrail basını: Trump Netanyahu'yu küçük düşürdü
        Kırmızı ışıkta kuryenin ölümüne neden olan sürücü tahliye edildi!
        Kırmızı ışıkta kuryenin ölümüne neden olan sürücü tahliye edildi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kadın öğretmenin erkek öğrencilere cinsel taciz davasında şaşırtan savunma!
        Kadın öğretmenin erkek öğrencilere cinsel taciz davasında şaşırtan savunma!
        Rusya-ABD görüşmeleri İstanbul'da yapılacak
        Rusya-ABD görüşmeleri İstanbul'da yapılacak
        Musk'ın Trump ile 'doğrudan' iletişime geçmeye çalıştığı iddiası
        Musk'ın Trump ile 'doğrudan' iletişime geçmeye çalıştığı iddiası
        Volkan Konak'ın şarkısını söylerken kalbi durdu
        Volkan Konak'ın şarkısını söylerken kalbi durdu
        Nisanda şubat soğuğu! Günler sürecek!
        Nisanda şubat soğuğu! Günler sürecek!
        Devlerin kasasından servet çıkacak!
        Devlerin kasasından servet çıkacak!
        İGDAŞ Genel Müdürü istifa etti
        İGDAŞ Genel Müdürü istifa etti
        Arda Güler'e dev kanca!
        Arda Güler'e dev kanca!
        MEB'den 'yaz tatili erkene çekilecek' iddialarına yanıt
        MEB'den 'yaz tatili erkene çekilecek' iddialarına yanıt
        Zarar 1.5 milyar lira
        Zarar 1.5 milyar lira
        Türkiye'de ikamet izniyle yaşayanların sayısı açıklandı!
        Türkiye'de ikamet izniyle yaşayanların sayısı açıklandı!
        Jurrasic Park gerçek mi oluyor? Nesli tükenen Ulu Kurt geri döndü!
        Jurrasic Park gerçek mi oluyor? Nesli tükenen Ulu Kurt geri döndü!
        Sokak yemeği kültürü nasıl ortaya çıktı?
        Sokak yemeği kültürü nasıl ortaya çıktı?

        Benzer Haberler

        Kaçak göçmenler, TIR'ların yatak bölümünde uyurken yakalandı
        Kaçak göçmenler, TIR'ların yatak bölümünde uyurken yakalandı
        İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Amasya Valiliğini ziyaret etti
        İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Amasya Valiliğini ziyaret etti
        Amasya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Amasya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Amasya'da Dünya Otizm Farkındalık Günü sportif etkinliklerle kutlandı
        Amasya'da Dünya Otizm Farkındalık Günü sportif etkinliklerle kutlandı
        Amasya'da otomobil Tersakan Çayı'na düştü: 5 yaralı
        Amasya'da otomobil Tersakan Çayı'na düştü: 5 yaralı
        Amasya'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Amasya'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı