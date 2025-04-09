Amasya'da çiçek açan meyve ağaçları kar altında kaldı

İlçede nisanda etkili olan kar yağışıyla çiçek açan meyve ağaçları kar altında kaldı. Zirai don tehlikesi, çiftçileri tedirgin etti.

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