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        Doğada ender oluşan kar ruloları Amasya'da tekrar görüldü

        Amasya'nın Taşova ilçesinde doğada ender rastlanan bir doğa olayı olan kar ruloları tekrar görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 13:21 Güncelleme: 18.04.2025 - 13:21
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        Doğada ender oluşan kar ruloları Amasya'da tekrar görüldü
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        Amasya'nın Taşova ilçesinde doğada ender rastlanan bir doğa olayı olan kar ruloları tekrar görüldü.

        Dereli Yaylası'nda nisan ayında yaşanan kar yağışı sonrası doğada nadir görülen kar ruloları oluştu.

        Bölgede şubat ayında da benzer görüntülere rastlanmıştı.

        Kar rulolarının, hava sıcaklığının sıfır dereceye yaklaştığı ve kar yüzeyinin hala yapışkan olduğu dönemlerde meydana geldiği biliniyor.

        Kar rulolarının, rüzgarın zemindeki karı yüzeyden koparıp yuvarlamaya başlamasıyla oluştuğu tahmin ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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