Amasya İl Millî Eğitim Müdürü Katipoğlu, okul müdürleriyle bir araya geldi
Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yürütülen projelerin durum değerlendirme toplantısı düzenlendi.
Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yürütülen projelerin durum değerlendirme toplantısı düzenlendi.
İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu'nun, okul müdürleri ile gerçekleştirdiği toplantıda, yürütülen projelerin yanı sıra öğrenci başarısının artırılmasına yönelik uygulanacak yöntemler, EBA, Velivizyon ve MEBİ bireysel öğretme platformunun etkin kullanımını sağlamak için planlanan çalışmalar, okul güvenliği gibi konular ele alındı.
Okulların fiziki durumu, yapılan ve yapılması planlanan eğitim-öğretim çalışmaları hakkında brifing alan Katipoğlu, idarecilere başarı ve kolaylıklar diledi.
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