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        Amasya İl Millî Eğitim Müdürü Katipoğlu, okul müdürleriyle bir araya geldi

        Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yürütülen projelerin durum değerlendirme toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 21:09 Güncelleme: 05.05.2025 - 21:11
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        Amasya İl Millî Eğitim Müdürü Katipoğlu, okul müdürleriyle bir araya geldi
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        Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yürütülen projelerin durum değerlendirme toplantısı düzenlendi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu'nun, okul müdürleri ile gerçekleştirdiği toplantıda, yürütülen projelerin yanı sıra öğrenci başarısının artırılmasına yönelik uygulanacak yöntemler, EBA, Velivizyon ve MEBİ bireysel öğretme platformunun etkin kullanımını sağlamak için planlanan çalışmalar, okul güvenliği gibi konular ele alındı.

        Okulların fiziki durumu, yapılan ve yapılması planlanan eğitim-öğretim çalışmaları hakkında brifing alan Katipoğlu, idarecilere başarı ve kolaylıklar diledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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