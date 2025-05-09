Hamamözü'nde "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" düzenlendi

Hamamözü ilçesinde, "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" düzenlendi.

Hamit Kaplan Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu tarafından hazırlanan fuarda öğrenciler tarafından hazırlanan bilim projeleri sergilendi.

Hamamözü Kaymakamı Büşra Erdoğan, açılışta yaptığı konuşmada, öğrencilerin temel ve sosyal bilim alanlarında çalışmalarını teşvik etmek amacıyla düzenlenen fuara destek verenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından bilim fuarı kurdele kesimiyle ziyarete açıldı.