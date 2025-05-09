Amasya Valisi Bakan, Hamamözü ilçesinde yağmur duasına katıldı

Duanın ardından vatandaşlarla sohbet eden Vali Bakan, yılın bol yağışlı ve bereketli geçmesini diledi.

Hamamözü İlçesi ve çevre köylerden vatandaşların katılımıyla yapılan programda bolluk ve bereket için dua edildi

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