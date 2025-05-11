Göynücek Kaymakamı Demirgül'den şehit annelerine ziyaret

Şehit aileleri, bu anlamlı günde yapılan ziyaretten dolayı memnuniyetlerini dile getirerek teşekkür etti.

Ziyarette şehit annelerine çiçek takdim eden Kaymakam Demirgül, tüm şehit annelerinin, Anneler Günü’nü kutladı.

GöynücekKaymakamı Osman Demirgül, Anneler Günü sebebiyle şehit Uzman Onbaşı Ömer Faruk Bursa ile şehit Topçu Er Tuncay Kurt’un annelerini ziyaret etti.

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