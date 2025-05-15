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        Amasya Merzifon Havalimanı'nı nisan ayında 12 bini aşkın yolcu kullandı

        AmasyaMerzifon Havalimanı'nda, nisan ayında 12 bin 602 yolcuya hizmet verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 17:18 Güncelleme: 15.05.2025 - 17:20
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        Amasya Merzifon Havalimanı'nı nisan ayında 12 bini aşkın yolcu kullandı
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        AmasyaMerzifon Havalimanı’nda, nisan ayında 12 bin 602 yolcuya hizmet verildi.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Amasya Merzifon Havalimanı’na ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

        DHMİ verilerine göre, havalimanında nisan ayında, iç hat yolcu trafiği 11 bin 700, dış hat yolcu trafiği ise 902 oldu. Böylece toplam 12 bin 602 yolcuya hizmet verildi.

        Geçen ay havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 80, dış hatlarda da 8 olmak üzere toplamda 88’e ulaştı. Yük trafiği ise 107 ton oldu.

        Bu yılın 4 aylık döneminde de yolcu trafiği 50 bin 871, uçak trafiği 388, yük trafiği ise 504 ton olarak gerçekleşti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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